Per la sesta volta, le accuse contro Silvio Berlusconi relative alle stragi del 1993 sono state archiviate. Nei procedimenti giudiziari, il suo nome è stato coinvolto in inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia, ma tutte sono state chiuse. Nel frattempo, la figlia di Berlusconi ha commentato con durezza, ricordando che il padre ha combattuto contro la criminalità organizzata.

Per sei volte il nome di Silvio Berlusconi è stato iscritto in inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. E per sei volte, in trent’anni di approfondimenti, le indagini sono state archiviate. L’ultima archiviazione, la sesta appunto, è datata 15 gennaio 2026, ma è stata resa nota solo nelle ultime ore. A disporla è stata la gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci. Stessa decisione anche per Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sesta archiviazione per Silvio Berlusconi per le stragi del 1993, lo sfogo durissimo di Marina: “Mio padre ha lottato contro la criminalità organizzata”

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