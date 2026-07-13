Il 13 luglio 2026, in occasione di un evento a Palermo, il premier ha annunciato di non partecipare all'iniziativa dei Volenterosi, preferendo spostarsi a Palermo. Nel frattempo, il presidente del Parlamento europeo ha firmato un accordo con il presidente francese Macron, mentre a Parigi si è formata una coalizione per una difesa europea contro i missili balistici russi.

Palermo, 13 luglio 2026 - A Parigi nasce la coalizione per una difesa comune europea contro i missili balistici russi: l’Italia c’è, insieme all’Ucraina e ad altri otto paesi europei, ma al tavolo dei Volenterosi, ieri nella capitale francese, non siede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bensì il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. La premier ha scelto, infatti, di restare in Italia e di andare, per qualche ora a Palermo – in serata la partenza per Doha – dove prima, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presiede in prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e poi partecipa, al... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Meloni diserta i Volenterosi e vola a Palermo, Tajani firma con Macron

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