A Parigi, la premier italiana ha confermato che il ministro degli Esteri sarà presente nei prossimi giorni, specificando che ci saranno incontri lunedì e martedì. Ha aggiunto che il presidente della Repubblica parteciperà alla festa nazionale francese martedì. La premier ha anche detto di avere troppi dossier in Italia e di non poter partecipare a tutte le iniziative.

(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 L'Italia ci sarà, ci sarà lunedì, ci sarà martedì, ci sarà martedì con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa nazionale francese, ci sarà lunedì presumo con il Ministro Tajani per quello che riguarda la coalizione dei volenterosi. Stavolta io al sesto vertice in tre settimane e mezzo passo e voi potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, il cambio di posizionamento, ma c'è il disimpegno sull'Ucraina? No, ma neanche me ne posso permettere uno sull'Italia, quindi siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria saremo ottimamente rappresentati dal Vicepremier Tajani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Volenterosi a Parigi, Meloni: Ci sarà Tajani. Ho troppi dossier di cui occuparmi in Italia

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