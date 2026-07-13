La premier ha visitato il Museo dedicato a Falcone e Borsellino, citando Tolkien: “Sono le piccole mani che cambiano il mondo”. Ha sottolineato che non sono solo i grandi poteri a realizzare grandi imprese, ma anche le azioni di chi si muove con piccole iniziative. La visita è avvenuta nel pomeriggio di oggi, senza rilasciare dichiarazioni ai media.

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Non è solo chi ha un grande potere che può condurre grandi imprese, scriveva Tolkien che sono le piccole mani che cambiano il mondo. Aveva ragione: le piccole scelte quotidiane, le piccole azioni quotidiane fanno la differenza, marcano continuamente il confine tra bene e male, tra ciò che è giusto, tra quello che è sbagliato." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni al Museo di Falcone e Borsellino cita Tolkien: Sono le piccole mani che cambiano il mondo

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