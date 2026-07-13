La presidente del Consiglio ha partecipato ai funerali dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, noto come l’Emiro Padre del Qatar. La presenza si inserisce in un momento considerato delicato per l’equilibrio regionale e i rapporti tra i due paesi. La partecipazione rappresenta un segnale di attenzione verso il Qatar e le sue questioni di stabilità.

La partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle esequie dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, “Emiro Padre” del Qatar, segnala la volontà dell’Italia di essere rappresentata al massimo livello in un passaggio delicato per l’equilibrio regionale e per i rapporti bilaterali con Doha. La scomparsa dell’ex sovrano, avvenuta il 12 luglio all’età di 74 anni dopo una lunga malattia, ha immediatamente attivato la diplomazia internazionale. Hamad bin Khalifa Al Thani è stato una figura cardine nella trasformazione del Qatar contemporaneo: salito al potere nel 1995, ha guidato il Paese in un percorso di modernizzazione economica e proiezione globale, culminato nell’abdicazione del 2013 in favore del figlio Tamim. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni ai funerali dell’Emiro Padre del Qatar. Ecco perché conta

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