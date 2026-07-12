L’ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, è morto all’età di 74 anni. Ha guidato il Paese dal 1995 al 2013 e ha abdicato volontariamente, lasciando il potere al suo quarto figlio. La notizia è stata comunicata dal Diwan dell’Emiro. La sua scomparsa è stata commentata da figure istituzionali di alto livello.

L’ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, è morto oggi all’età di 74 anni. Lo ha annunciato il Diwan dell’Emiro, ricordando la scomparsa dell’uomo che ha guidato il Paese dal 1995 al 2013 e che sorprese il mondo arabo abdicando volontariamente in favore del suo quarto figlio, l’attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Salito al potere nel 1995 con un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa, Hamad ereditò un piccolo emirato periferico e con risorse limitate, trasformandolo in uno dei protagonisti della scena regionale e internazionale. Nel giro di pochi anni pose le basi per il rapido sviluppo del Qatar, facendone uno dei maggiori produttori mondiali di gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Addio all'ex emiro Hamad, artefice del moderno Qatar. Cordoglio di Mattarella e Meloni

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The Visionary Who Lifted Qatar To World Stage Is Gone: Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani Dies At 74

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Addio all'ex emiro Hamad, artefice del moderno QatarÈ morto l'ex emiro che ha guidato il Qatar dal 1995 al 2013, quando ha ceduto il potere al suo quarto figlio.

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