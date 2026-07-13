Meloni aderisce al summit di Rubio sul presunto terrorismo rosso per non rompere con Trump
Il governo italiano ha deciso di partecipare a un summit internazionale organizzato da Rubio, dedicato al presunto terrorismo rosso, dopo un rifiuto iniziale della Farnesina. La decisione è stata presa a livello di Palazzo Chigi, che ha modificato la posizione precedente e confermato la presenza italiana all’evento. La partecipazione avviene in un momento in cui si cerca di mantenere rapporti con gli Stati Uniti e con il leader del partito repubblicano.
Prima il no della Farnesina, poi il cambio di rotta deciso direttamente da Palazzo Chigi. Il governo italiano parteciperà al vertice internazionale promosso dal segretario di Stato americano Marco Rubio contro le organizzazioni dell’estrema sinistra radicale, dopo che inizialmente aveva fatto sapere che non sarebbe stato presente alcun rappresentante dell’esecutivo. Sarebbe stata proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a imporre il cambio di linea, decidendo l’invio di un sottosegretario: secondo fonti di governo, dovrebbe trattarsi di Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno e storico esponente della Lega. Il summit, in... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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