meloni aderisce al summit di rubio sul presunto terrorismo rosso per non rompere con trump

Notizia in breve

Il governo italiano ha deciso di partecipare a un summit internazionale organizzato da Rubio, dedicato al presunto terrorismo rosso, dopo un rifiuto iniziale della Farnesina. La decisione è stata presa a livello di Palazzo Chigi, che ha modificato la posizione precedente e confermato la presenza italiana all’evento. La partecipazione avviene in un momento in cui si cerca di mantenere rapporti con gli Stati Uniti e con il leader del partito repubblicano.