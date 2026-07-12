Terrorismo rosso lite sul summit L’opposizione | no all’inviato italiano

Notizia in breve

Durante il summit, si è discusso se inviare un rappresentante italiano. Da un lato, alcuni vedono questa decisione come un gesto neutro nei confronti di un'amministrazione straniera. Dall'altro, si notano segnali rivolti a forze politiche nazionali che sostengono un generale coinvolto in polemiche pubbliche. La questione ha suscitato tensioni tra chi preferisce evitare confronti internazionali e chi invece sostiene un intervento più deciso.