Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa a Palermo nel pomeriggio. Il primo appuntamento in prefettura sarà quello di presiedere unariunione straordinaria per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Tramite un messaggio su X il premier scrive: “Oggi a Palermo anche per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di Via D’Amelio–il 19 luglio 1992-, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro”. In seguito il presidente del Consiglio prenderà parte, verso le 17:00, allacerimonia dello svelamento della Fiat Cromadove quel tragico 23 maggio 1992, morirono Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Ildifforme.it - Strage Capaci, Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage di Capaci, sarà svelata la Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone: Giorgia Meloni a Palermo il 13 luglioIl 13 luglio a Palermo sarà presentata la vettura utilizzata da Giovanni Falcone il giorno dell’attentato di Capaci nel 1992.

Strage Capaci, 34 anni fa moriva il giudice Falcone: le celebrazioni oggi a PalermoOggi si ricordano i 34 anni dalla strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone.

Temi più discussi: La premier Meloni il 14 luglio a Palermo per la cerimonia dell’auto della strage di Capaci; Strage di Capaci, sarà svelata la Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone: Giorgia Meloni a Palermo il 13 luglio; La premier Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiava Falcone; Meloni a Palermo per la cerimonia dedicata alla Fiat Croma di Falcone.

Strage di Capaci, sarà svelata la Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone: Giorgia Meloni a Palermo il 13 luglio x.com

Meloni, oggi visita della premier a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di FalconeLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni, oggi visita della premier a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone ... tg24.sky.it

Strage di Capaci, la premier Meloni il 14 luglio a Palermo per svelare la Croma di Giovanni Falcone e Francesca MorvilloIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Palermo il 14 luglio per partecipare, alle 17, negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino a Palazzo Jung alla cerimonia di svelamento ... lasicilia.it