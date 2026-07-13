Il governo valuta di coinvolgere l’esercito a Palermo per contrastare attività criminali. La premier ha dichiarato che lo Stato è deciso a intervenire, anche con forze militari, contro chi tenta di destabilizzare la città. Ha aggiunto che chi pensa di terrorizzare la popolazione troverà una risposta decisa. Nessuna data o dettaglio sui tempi dell’eventuale intervento, ma si conferma la volontà di agire con fermezza.

Pugno duro contro chi “pensa di riportare Palermo indietro” se necessario anche facendo intervenire l’esercito. Perché, assicura Meloni, lo Stato è “ determinato, agisce e colpisce “. Giorgia Meloni a Palermo per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel giorno in cui è stato inferto un nuovo colpo alla “banda dei kalashnikov” con 15 arresti, promette azioni “ straordinarie ” per il capoluogo siciliano. E lo fa in un’occasione anche simbolica, a pochi giorni dall’anniversario dell’attentato di via D’Amelio, in cui vennero uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Nella stessa giornata di oggi la presidente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Meloni a Palermo: “Pronti a coinvolgere l’esercito. Chi pensa di terrorizzare questa città troverà uno Stato che agisce e colpisce”

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