Durante una riunione presso la Prefettura di Palermo, il premier ha affermato che chi tenta di riportare indietro la città in ambito criminale troverà uno Stato deciso a reagire. Ha sottolineato che Palermo, con la sua storia, ha dato un contributo significativo all’identità e alla coscienza civica del Paese. Nessuna menzione di azioni specifiche o dettagli di operazioni in corso.

Giorgia Meloni è intervenuta alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di Palermo. “Questa è una città che con la sua storia ha contribuito all’identità, alla coscienza civile della nostra nazione nel suo complesso. È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato, più forse che in ogni altro luogo, la sua capacità di non essere disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di non essere disposto ad indietreggiare di fronte alla violenza mafiosa. E’ un messaggio che noi raccogliamo e proviamo a rilanciare”, ha detto la presidente del Consiglio. “ Chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato, che reagisce e che colpisce”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Lapresse.it - Mafia, Meloni: "Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato a reagire"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni: Controlli straordinari a Palermo, forse anche con l'Esercito

Notizie e thread social correlati

Giorgia Meloni a Palermo: "Chi pensa di terrorizzare troverà uno Stato determinato"Giorgia Meloni ha dichiarato che chi tenta di intimidire troverà uno Stato deciso a reagire.

Leggi anche: Meloni, ‘banda dei Kalashnikov’: «Lo Stato risponderà con fermezza a chi tenta di intimidire Palermo»

Si parla di: La premier Meloni a Palermo: Ora presidi fissi sul territorio anche con l’Esercito.

Mafia, Meloni: Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato a reagire(LaPresse) Giorgia Meloni è intervenuta alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di ... stream24.ilsole24ore.com

Giorgia Meloni a Palermo, piano straordinario di controlli nei quartieri a rischioPalermo e la lotta alla mafia al centro della visita di Giorgia Meloni: la premier annuncia un rafforzamento dei controlli sul territorio ... meridionews.it