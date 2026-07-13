Mafia Meloni | Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato a reagire

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una riunione presso la Prefettura di Palermo, il premier ha affermato che chi tenta di riportare indietro la città in ambito criminale troverà uno Stato deciso a reagire. Ha sottolineato che Palermo, con la sua storia, ha dato un contributo significativo all’identità e alla coscienza civica del Paese. Nessuna menzione di azioni specifiche o dettagli di operazioni in corso.

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Giorgia Meloni è intervenuta alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di Palermo. “Questa è una città che con la sua storia ha contribuito all’identità, alla coscienza civile della nostra nazione nel suo complesso. È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato, più forse che in ogni altro luogo, la sua capacità di non essere disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di non essere disposto ad indietreggiare di fronte alla violenza mafiosa. E’ un messaggio che noi raccogliamo e proviamo a rilanciare”, ha detto la presidente del Consiglio. “ Chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato, che reagisce e che colpisce”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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