Giorgia Meloni a Palermo | Chi pensa di terrorizzare troverà uno Stato determinato

Giorgia Meloni ha dichiarato che chi tenta di intimidire troverà uno Stato deciso a reagire. Le sue parole sono state pronunciate dopo l’arresto di ventidue persone coinvolte in un’ondata di attività criminali negli ultimi mesi a Palermo. La premier ha sottolineato che l’azione dello Stato sarà ferma e decisa, senza entrare nel dettaglio delle operazioni di polizia o delle accuse specifiche.

Le parole di Giorgia Meloni sono arrivate proprio dopo il fermo di ventidue persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi a Palermo. Sette persone, invece, sono finite in carcere. "Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e Forze dell'ordine per l'operazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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