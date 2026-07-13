La visita si è concentrata sulla Stele di Capaci, monumento dedicato alla strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. La premier ha dichiarato che saranno presi provvedimenti contro chi tenta di terrorizzare la città, ipotizzando anche l'intervento dell’Esercito. La prima tappa del suo viaggio è stata questa, in memoria della strage avvenuta molti anni fa.

La prima tappa è stata alla Stele di Capaci, il monumento che ricorda la strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinari. Giorgia Meloni inizia col tributo alle vittime dell’attentato mafioso la sua giornata a Palermo. Poi, a poche ore dal blitz della dda contro la banda di estortori (22 sono finiti in cella) che per mesi ha terrorizzato commercianti e imprenditori a colpi di kalashnikov, va in Prefettura per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce», dice davanti a magistrati ed esponenti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meloni a Palermo per l’omaggio a Falcone e Borsellino: "Colpiremo chi vuole terrorizzare la città. Forse in campo l’Esercito"

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