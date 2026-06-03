Nasce la Fondazione Traiettorie Urbane per le comunità energetiche nei quartieri di Palermo

Notizia in breve

A Palermo è stata costituita la Fondazione Traiettorie Urbane Ets, un nuovo ente giuridico dedicato alle comunità energetiche nei quartieri. La fondazione ha il compito di sostenere il progetto di protagonismo giovanile e rigenerazione sociale avviato da una precedente organizzazione. La nascita della fondazione mira a garantire continuità alle iniziative di sviluppo locale e coinvolgimento comunitario nel territorio palermitano.