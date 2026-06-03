Nasce la Fondazione Traiettorie Urbane per le comunità energetiche nei quartieri di Palermo
A Palermo è stata costituita la Fondazione Traiettorie Urbane Ets, un nuovo ente giuridico dedicato alle comunità energetiche nei quartieri. La fondazione ha il compito di sostenere il progetto di protagonismo giovanile e rigenerazione sociale avviato da una precedente organizzazione. La nascita della fondazione mira a garantire continuità alle iniziative di sviluppo locale e coinvolgimento comunitario nel territorio palermitano.
A Palermo nasce la Fondazione Traiettorie Urbane Ets, nuovo soggetto giuridico pensato per dare continuità strutturale al progetto di protagonismo giovanile e rigenerazione sociale promosso da Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale Ets. La nuova fondazione avrà il compito di gestire la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Le comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale di Palermo
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