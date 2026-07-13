ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio della premier durante il vertice in Prefettura. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di criminalità organizzata durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi nella Prefettura di Palermo. Nel suo intervento, la premier ha sottolineato che chiunque provi a seminare paura o a riportare Palermo a un passato segnato dalla violenza troverà uno Stato presente, deciso e pronto a intervenire con fermezza. Il ringraziamento a Magistratura e Forze dell’ordine. Meloni ha inoltre espresso un... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meloni, ‘banda dei Kalashnikov’: «Lo Stato risponderà con fermezza a chi tenta di intimidire Palermo»

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