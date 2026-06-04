Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Dell'Utri e Berlusconi riguardo alle stragi di mafia del 1993. Dell'Utri era stato indagato come possibile mandante occulto, ma la richiesta di archiviazione è stata accolta. La figlia di Dell'Utri ha dichiarato che suo padre era coinvolto nella lotta contro la criminalità organizzata. Nessun altro dettaglio sul procedimento o sulle motivazioni dell'archiviazione è stato reso noto.

Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l' archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, "mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi". Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo trent'anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. "Tutto questo accanirsi su una tesi insensata - cioè che le stragi... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93. La figlia Marina: "Mio padre protagonista della lotta alla criminalità organizzata"

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Uno schiaffo a Falcone e Borsellino ++ Stragi '93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi ++ - Notizie - Ansa.it x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

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