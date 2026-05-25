Lotta alla criminalità organizzata | l’Ue apre un bando da 16,44 milioni

La Commissione europea ha aperto un bando di gara da circa 16,55 milioni di euro destinato a finanziare progetti contro la criminalità organizzata, il traffico di droga e la tratta di esseri umani. La somma è rivolta a supportare iniziative di contrasto e prevenzione in questi settori. Il bando è rivolto a enti pubblici e organizzazioni che intendano presentare proposte entro i termini stabiliti. Le proposte saranno valutate sulla base di criteri specifici indicati nel bando.

La Commissione europea ha lanciato un nuovo bando da 16,55 milioni per sostenere progetti contro la criminalità organizzata, il traffico di droga e la tratta di esseri umani. I finanziamenti saranno destinati a forze di polizia, autorità giudiziarie, organizzazioni civili e soggetti pubblici e privati impegnati nello smantellamento delle reti criminali internazionali. L’iniziativa punta a rafforzare le indagini transfrontaliere, migliorare il monitoraggio dei flussi finanziari illeciti e contrastare l’infiltrazione della criminalità nell’economia legale. Bruxelles sottolinea come il narcotraffico continui a rappresentare una delle attività illegali più redditizie e violente, mentre la tratta di esseri umani coinvolge ogni anno circa diecimila vittime nell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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