Gli studenti potranno presentare domanda fino al 3 agosto sul portale universitaly.it. Per pagare il contributo di iscrizione ci sarà tempo fino al 5 agosto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Medicina, le date per le iscrizioni al semestre aperto: ecco entro quando presentare domanda e come

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Semestre filtro Medicina 2026/2027: guida completa a iscrizioni, scadenze e graduatorie

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