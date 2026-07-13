Nell’ultima puntata di Monday Night RAW, è stato mostrato un possibile cambio di ruolo per Maxxine Dupri, che potrebbe aver già ricevuto indicazioni sul suo futuro nella WWE. La puntata ha riservato un colpo di scena che potrebbe portare a una svolta nella storyline della wrestler, suggerendo un possibile turn heel. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla decisione definitiva, ma i retroscena indicano una direzione chiara da parte della federazione.

L’ultima puntata di Monday Night RAW non ha soltanto regalato uno dei colpi di scena più discussi delle ultime settimane, ma potrebbe aver segnato anche una svolta destinata a ridefinire il percorso di Maxxine Dupri all’interno della WWE. Con il tradimento ai danni di Angelo Dawkins, l’ingresso ufficiale nella stable The Vision e il bacio scambiato con Austin Theory al termine dell’incontro, la Superstar ha voltato definitivamente pagina, abbandonando il ruolo che l’aveva accompagnata negli ultimi mesi per intraprendere una nuova direzione narrativa. Una scelta che ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan: quale sarà adesso il ruolo di... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri, la WWE ha già deciso il suo futuro dopo il turn heel? Emergono i primi retroscena

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Maxxine Dupri Reveals Why She Turned Heel & Joined The Vision

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Notte di colpi di scena a #WWERaw! @CMPunk prende il posto di @CodyRhodes nel match titolato contro @SamiZayn, @maxxinedupri fa una scelta importantissima e molto altro. Scopri i risultati tinyurl.com/56pedshm Rivivi le emozioni dello show on de x.com

Non so se l'entrata di Maxxine Dupri nella visione funzionerà, perché si comporta così bene come baby face, ma sono disposto a darle una possibilità perché le sue ragioni per unirsi hanno senso. reddit

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