Maxxine Dupri ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver cambiato ruolo nel wrestling, passando alla Vision e facendo un turn heel in un episodio di Raw. Ha spiegato di aver deciso di seguire questa strada per motivi personali, affermando di aver scelto di concentrarsi su se stessa. Ha anche confermato di aver interrotto i rapporti con due wrestler, Otis e Akira Tozawa, e di aver stretto un legame con un altro wrestler, Austin Theory.

Maxxine Dupri ha parlato per la prima volta da quando è passata alla Vision. In un’intervista a Complex Graps ha spiegato le ragioni del suo turn heel dell’ultima puntata di Raw, ha difeso la scelta di legarsi ad Austin Theory e ha chiuso definitivamente i rapporti con Otis e Akira Tozawa. «Devi scegliere te stessa»: perché Maxxine Dupri è passata alla Vision. Il colpo di scena è arrivato nella puntata di Raw del 6 luglio, ma Maxxine Dupri aveva evitato di commentarlo fino a ora. Nella sua prima uscita pubblica da nuovo membro della Vision ha ripercorso un anno che le ha cambiato la carriera: «È cambiato tantissimo, è successo di tutto nell’ultimo anno, negli ultimi sei mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri rompe il silenzio dopo il turn heel: “Dovevo scegliere me stessa”

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Maxxine Dupri Women's Intercontinental Title Defenses

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