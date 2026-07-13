Maxi operazione in Puglia contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine

Da napolipiu.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell’ordine hanno eseguito 23 misure cautelari in diverse province italiane, tra cui Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma, nell’ambito di un’operazione contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine. L’indagine ha portato al sequestro di beni e a misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti. L’operazione mira a contrastare l’attività illecita legata all’impresa mafiosa nel settore del gioco d’azzardo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Operazione contro l’Impresa Mafiosa: 23 Misure Cautelari in Diverse Province. BARI (ITALPRESS) – Un’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine è in corso in diverse province italiane, tra cui Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma. Al centro dell’indagine ci sono 23 soggetti per i quali sono state emesse misure cautelari personali. Le indagini si concentrano su un ampio schema di attività legate all’impresa mafiosa e riciclaggio all’interno del settore dei congegni elettronici da intrattenimento. Questa operazione ha portato alla luce un numero significativo di indagati, oltre 100, coinvolti nel reato di impresa mafiosa e riciclaggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

maxi operazione in puglia contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine
© Napolipiu.com - Maxi operazione in Puglia contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Puglia, 23 arresti: accusa, impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha arrestato 23 persone tra Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma, nell’ambito di un’operazione contro un’impresa mafiosa attiva...

Puglia, 23 misure cautelari: accusa, impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento Guardia di finanzaNella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 23 misure cautelari personali e sequestrato beni per oltre 60 milioni di euro.

Argomenti più discussi: Dall'inferno sulla Statale 96 al piano per il maxi colpo a Bari: fermata la banda degli assalti ai portavalori; Assalti ai portavalori in provincia di Bari, blitz della Dda: sette misure cautelari contro un gruppo di Cerignola; Foggia, tre omicidi di mafia a Manfredonia a Mattinata: blitz del Ros, nove arresti; Maxi blitz del Ros nel Gargano, raffica di arresti per omicidi e mafia: operazione della DDA di Bari.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web