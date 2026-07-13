maxi operazione in puglia contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine

Le forze dell’ordine hanno eseguito 23 misure cautelari in diverse province italiane, tra cui Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma, nell’ambito di un’operazione contro mafia e riciclaggio nel settore delle slot machine. L’indagine ha portato al sequestro di beni e a misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti. L’operazione mira a contrastare l’attività illecita legata all’impresa mafiosa nel settore del gioco d’azzardo.

Operazione contro l’Impresa Mafiosa: 23 Misure Cautelari in Diverse Province. BARI (ITALPRESS) – Un’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine è in corso in diverse province italiane, tra cui Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma. Al centro dell’indagine ci sono 23 soggetti per i quali sono state emesse misure cautelari personali. Le indagini si concentrano su un ampio schema di attività legate all’impresa mafiosa e riciclaggio all’interno del settore dei congegni elettronici da intrattenimento. Questa operazione ha portato alla luce un numero significativo di indagati, oltre 100, coinvolti nel reato di impresa mafiosa e riciclaggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Puglia, 23 misure cautelari: accusa, impresa mafiosa e riciclaggio nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento Guardia di finanzaNella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 23 misure cautelari personali e sequestrato beni per oltre 60 milioni di euro.

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