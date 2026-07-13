Max Pezzali da record con il tour italiano più venduto del 2026

Max Pezzali ha concluso il suo tour in Italia con due concerti completamente esauriti allo Stadio San Siro di Milano. La serie di spettacoli, intitolata Max Forever Gli anni d’oro - Stadi 2026, è iniziata oltre un mese fa e si è conclusa con il record di vendite, diventando il tour italiano più venduto del 2026.

Milano, 13 lug. (askanews) - Con la doppietta da tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano, Max Pezzali ha firmato nel weekend appena trascorso il gran finale di Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026, coronando l'avventura live iniziata oltre un mese fa nei più grandi stadi italiani. Quello andato in scena ieri (12 luglio) a San Siro non è stato semplicemente l'atto conclusivo del viaggio, ma il punto di arrivo di un percorso straordinario che ha saputo conquistare -con i suoi 15 appuntamenti- oltre 680.000 spettatori, attestandosi come il tour più venduto del 2026. "Per me è stato un tour veramente incredibile. Abbiamo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Max Pezzali Tour 2026

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