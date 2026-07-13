Max Pezzali festeggia il tour più venduto del 2026 | Il segreto dietro al mio successo è la forza della memoria In futuro porterò nei palazzetti i bar di provincia il luogo in cui la mia generazione ha imparato a vivere

Notizia in breve

Il concerto conclusivo a San Siro è stato aperto da Amadeus, che ha presentato il FestivalMax, omaggio al Festivalbar. È stato lui a introdurre le canzoni Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima, eseguite come nel 1995, quando condusse gli 883. Max Pezzali ha celebrato il tour più venduto del 2026, dichiarando che il segreto del suo successo è la memoria, e annunciando che nei palazzetti porterà i bar di provincia, luoghi simbolo della sua generazione.