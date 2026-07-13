Max Pezzali festeggia il tour più venduto del 2026 | Il segreto dietro al mio successo è la forza della memoria In futuro porterò nei palazzetti i bar di provincia il luogo in cui la mia generazione ha imparato a vivere
Il concerto conclusivo a San Siro è stato aperto da Amadeus, che ha presentato il FestivalMax, omaggio al Festivalbar. È stato lui a introdurre le canzoni Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima, eseguite come nel 1995, quando condusse gli 883. Max Pezzali ha celebrato il tour più venduto del 2026, dichiarando che il segreto del suo successo è la memoria, e annunciando che nei palazzetti porterà i bar di provincia, luoghi simbolo della sua generazione.
Ad aprire la serata conclusiva a San Siro è Amadeus, chiamato a presentare il FestivalMax, un omaggio dichiarato al Festivalbar. È lui a dare il via allo spettacolo, introducendo Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima, proprio come faceva nel 1995, quando presentava gli 883. Per l’occasione recupera persino il completo indossato allora, ancora perfettamente della sua misura: «Una delle cose che piacciono di più è la citazione del Festival, con il FestivalMax. Fa già ridere così, ma poi c’è Amadeus che presenta quel momento esattamente come accadde nel 1995», racconta Pezzali, sottolineando come il conduttore abbia accompagnato il tour in tutte le date attraverso i visual, prima di salire fisicamente sul palco nel gran finale milanese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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