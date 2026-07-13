Firenze, 13 luglio 2026 - Max Pezzali ha appena annunciato il nuovo tour nei palazzetti che il 21 e 22 febbraio lo porterà al Mandela Forum, e parte la corsa ai biglietti, con le prevendite che prenderanno il via dal 14 luglio. Un viaggio in musica si è concluso, ma già Pezzali pensa al prossimo.Quello andato in scena il 12 luglio a San Siro non è stato semplicemente l’atto conclusivo del viaggio, ma il punto di arrivo di un percorso straordinario che ha saputo conquistare, con i suoi 15 appuntamenti, oltre 680.000 spettatori, attestandosi come il tour più venduto del 2026..«Per me è stato un tour veramente incredibile - ha detto Pezzali -. Abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico e degli amici e colleghi che sono venuti a trovarci di data in data, e quello che più ci ha colpiti è stata l’intensità dell’emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Max Pezzali arriva a Firenze: due date al Mandela Forum, parte la corsa ai biglietti

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