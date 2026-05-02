A pochi mesi dal concerto precedente, l’artista torna a esibirsi al Mandela Forum di Firenze. La data è prevista per il 2 maggio 2026, dopo aver registrato il tutto esaurito lo scorso novembre. I biglietti sono stati messi in vendita in anticipo e hanno riscosso grande richiesta tra il pubblico locale. La cantante sarà sul palco per un nuovo spettacolo, confermando la sua presenza nel calendario musicale della città.

Firenze, 2 maggio 2026 – Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Elisa torna a calcare le scene fiorentine. L’appuntamento è domenica 3 maggio, quando sarà di nuovo sul palco del Mandela Forum di Firenze, per un concerto molto atteso dai suoi tanti fan e che promette sorprese. “Non vedo l’ora di ritornare sul palco in primavera – aveva anticipato l’artista - questa volta chissà con canzoni nuove, perché sì, ve lo posso già dire, nel 2026 ci sarà tanta musica nuova”. Una tournée attesissima, naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, arriva Elisa in concerto al Mandela Forum

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