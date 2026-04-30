Sabato 2 maggio, Annalisa si esibirà al Mandela Forum di Firenze, portando a termine il concerto dopo aver iniziato il suo tour dalla sua città natale, Genova, dove il pubblico ha riempito il locale fino all'ultimo posto. La cantante è salita sul palco in una data prevista come parte delle sue esibizioni in diverse città italiane. La serata si svolgerà senza alterazioni o variazioni rispetto al programma previsto.

Firenze, 30 aprile 2026 - Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze. “ Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II - Palasport 2026” è la seconda parte del tour che la riporta al pubblico toscano dopo lo straordinario live dello scorso novembre, sempre al Mandela Forum. Per chi lo desidera è disponibile la formula Early Entry Package. Sul palco con Annalisa ci saranno i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, arriva Annalisa in concerto al Mandela Forum

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