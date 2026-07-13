Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5, la stagione 2026 di The Wall inizia con Max Giusti alla conduzione, sostituendo Gerry Scotti. Il programma, un game show con un muro alto più di 12 metri, sarà trasmesso durante tutta l’estate. La trasmissione prevede che il muro possa modificare in tempo reale le sorti dei concorrenti, offrendo un intrattenimento basato su domande e scelte di gioco.

O ggi lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5 prende il via la stagione 2026 di The Wall, uno dei format più spettacolari della tv con il suo muro alto più di 12 metri che può cambiare, in un istante, la vita dei concorrenti. Alla guida del game show portato al successo da Gerry Scotti dal 2017 al 2019, c’è Max Giusti (che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, sette giorni su sette). Gerry Scotti e quella volta che mandò a quel paese Pippo Baudo (pensando fosse uno scherzo) X Leggi anche › Il ritorno di “Scherzi a parte” con Max Giusti: Gabriel Garko e Lorella Cuccarini le prime vittime The Wall 2026 Canale 5: quando inizia, prima puntata pre serale game show, Max Giusti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Max Giusti subentra a Gerry Scotti nella conduzione del preserale che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l'estate

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Max GiustiMax Giusti. Vero nome: Massimiliano Giusti - 57 anni, 28 luglio 1968 (Leone), Roma (Italia). Biografia, filmografia, premi, trailer, news e rassegna stampa. mymovies.it