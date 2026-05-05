Gerry Scotti e Stefano De Martino si fermano il 27 giugno | l'estate è sfida tra Max Giusti e Marco Liorni

Il 27 giugno Gerry Scotti e Stefano De Martino interrompono le loro trasmissioni. Durante l’estate, Canale 5 trasmette il game show “The Wall” con Max Giusti, mentre Rai 1 propone “L’Eredità Estate” condotta da Marco Liorni. La programmazione estiva vede così una sfida tra le due reti principali, con diversi programmi in palinsesto per il pubblico che cerca intrattenimento durante la stagione calda.

Scotti e De Martino si fermano il 27 giugno. In estate Canale 5 punta su The Wall con Max Giusti, Rai 1 risponde con L'Eredità Estate e Marco Liorni. La sfida dei game show non si ferma mai.🔗 Leggi su Fanpage.it

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