A Mediaset si preparano cambiamenti significativi nel programma del preserale. Dopo anni di conduzione, Gerry Scotti potrebbe essere sostituito da Max Giusti, che tornerebbe a condurre The Money Drop. La notizia ha sorpreso il pubblico, che attende conferme ufficiali. La possibile sostituzione rappresenta una svolta nel palinsesto di questa emittente televisiva.

Grandi novità in arrivo a Mediaset: Max Giusti potrebbe prendere il posto di Gerry Scotti nel preserale con il ritorno di The Money Drop. Ecco cosa cambia nei palinsesti televisivi. Leggi anche: La Rai vuole distruggere “La ruota della fortuna”: ecco l’idea (geniale?) per contrastare Gerry Scotti, funzionerà? La prossima stagione televisiva potrebbe portare cambiamenti importanti nei palinsesti Mediaset, soprattutto nella delicata fascia del preserale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Max Giusti sarebbe pronto a diventare uno dei nuovi volti di punta della rete. Come? Raccogliendo idealmente il testimone di Gerry Scotti in alcuni programmi strategici.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grandi cambiamenti a Mediaset: Gerry Scotti in panchina, Max Giusti prende il suo posto spiazzando il pubblico

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