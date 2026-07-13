Maurizio Nichetti afferma che le parole sono sopravvalutate e che il cinema non ha il ruolo di comunicare messaggi o insegnamenti. Secondo il regista, il suo obiettivo è semplicemente raccontare le persone, senza voler trasmettere un significato più profondo. In un periodo in cui il cinema viene spesso utilizzato per schierarsi o per lanciare messaggi, Nichetti preferisce mantenere un approccio più diretto e umano.

In un tempo in cui il cinema sembra chiamato sempre più spesso a schierarsi, a lanciare messaggi o a impartire lezioni, Maurizio Nichetti sceglie una strada diversa. La sua è una poetica che rifugge gli slogan e rimette al centro l’uomo, il lavoro e l’ascolto. «Se devo mandare un messaggio, mando un telegramma», dice con il sorriso ironico che lo accompagna da sempre. Lunedì 13 luglio, alla Casa del Cinema di Roma, il 78enne regista di Ratataplan, Ho fatto Splash e Ladri di saponette riceverà il Premio alla Carriera della 27ª edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, riconoscimento promosso dalla CNA Cinema e Audiovisivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maurizio Nichetti: «Le parole sono sopravvalutate. Il cinema non manda messaggi, racconta le persone»

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