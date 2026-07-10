Maurizio Lombardi e il futuro del cinema | Le multisala? Sono morte

Da movieplayer.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Lombardi ha dichiarato che le multisala di cinema sono ormai superate e devono evolversi. Dopo il successo di Ripley su Netflix, ha criticato le sale tradizionali, sostenendo che il loro modello non è più adeguato. Lombardi ha sottolineato che il fascino e l’eleganza delle sale devono essere ripensati per adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e alle innovazioni tecnologiche.

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Parla Maurizio Lombardi, dal successo di Ripley su Netflix alla critica contro i multisala. "Ecco perché le sale devono cambiare". Fascino, eleganza, magnetismo. Maurizio Lombardi riesce a infondere queste caratteristiche ai suoi personaggi, ma le possiede anche nella vita reale. Ce ne rendiamo conto non appena ci sediamo davanti a lui in quel di Riccione, dove è giurato all'Italian Global Series nella categoria Drama. La nostra è stata una chiacchierata che ha spaziato dalla tv al cinema, dalle serie ai film, ragionando sull'importanza intramontabile del grande schermo. Essere giurato al Festival: i segreti del dietro le quinte Abbiamo iniziato il nostro excursus dall'attualità, dalla sua esperienza come giurato all'IGS: come ha vissuto questa esperienza? "Guarda, mi sono divertito tantissimo, anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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