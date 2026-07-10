Maurizio Lombardi e il futuro del cinema | Le multisala? Sono morte

Notizia in breve

Maurizio Lombardi ha dichiarato che le multisala di cinema sono ormai superate e devono evolversi. Dopo il successo di Ripley su Netflix, ha criticato le sale tradizionali, sostenendo che il loro modello non è più adeguato. Lombardi ha sottolineato che il fascino e l’eleganza delle sale devono essere ripensati per adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e alle innovazioni tecnologiche.