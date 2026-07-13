Il senatore di Forza Italia ha dichiarato che la sinistra tenta di fare campagna elettorale sulla gestione della Rai. Ha ricordato che la sua parte politica aveva votato un presidente di centrosinistra e ha criticato l’attuale maggioranza per aver creato un canale chiamato “Tele Meloni”. Il parlamentare ha anche chiesto a Ranucci, direttore della rete, di fornire chiarimenti su questa situazione. È noto per aver dedicato molta attenzione all’informazione televisiva.

Il senatore di Fi: «Noi all’opposizione votammo un presidente di sinistra, loro si inventano Tele Meloni. Ranucci dovrà chiarire» È il parlamentare di lungo corso che ha più prestato attenzione all’informazione televisiva. Il caos nella commissione di Vigilanza, il caso Ranucci mettono la Rai sotto i riflettori e con chi parlarne se non con il senatore Maurizio Gaspari già capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama e componente della Vigilanza Rai? A che punto siamo col caos della commissione di Vigilanza. Le opposizioni restano sull’Aventino? «La ragione di questo comportamento è puramente propagandistica. Si vuole intensificare lo scontro in una fase ormai preelettorale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Maurizio Gasparri: «La sinistra vuol fare la campagna elettorale sulla pelle della Rai»

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