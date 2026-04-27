Guardiagrele il candidato sindaco Della Pelle apre la campagna elettorale

A Guardiagrele è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. La presentazione si è svolta in Piazza Santa Maria Maggiore, dove il candidato sindaco e la lista “Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco” hanno dato il via alle attività di propaganda. La campagna continua con incontri e iniziative in diverse zone della città.

È partita da Piazza Santa Maria Maggiore la campagna elettorale della lista Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.Ieri domenica 26 aprile i sostenitori hanno partecipato alla manifestazione di apertura che ha visto protagonisti il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Primarie, Battaglia apre la campagna elettorale del Pd: "Sfida perché il centrosinistra resti alla guida della città"Mimmo Battaglia scende in campo per le comunali di Reggio Calabria con emozione e orgoglio. Minnesota: tragedia nella campagna elettorale, uccisa la figlia del candidato repubblicano. Indagato il marito.La campagna elettorale per la carica di governatore del Minnesota è stata sconvolta da una tragedia inimmaginabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Comunali 2026, l'ex assessore e docente universitario Della Pelle sfida il sindaco uscente; Elezioni Guardiagrele: Della Pelle annuncia la candidatura a sindaco; Guardiagrele al voto: Della Pelle sfiderà il sindaco uscente Di Prinzio alle prossime elezioni; VOTO GUARDIAGRELE: SFIDA TRA DI PRINZIO E DELLA PELLE, TUTTI I CANDIDATI IN LISTA. Elezioni Guardiagrele: Della Pelle annuncia la candidatura a sindacoSi è svolto ieri mattina a Guardiagrele il primo incontro pubblico di Piergiorgio Della Pelle, nel corso del quale il professore universitario, già assessore all’ambiente e innovazione, ha annunciato ... rete8.it Non sempre è un problema della pelle: il prurito può avere origini diverse e meno evidenti. Quali sono le cause possibili - facebook.com facebook Firenze: tra botteghe e storia, l'arte della pelle - Champions of #MadeInItaly con Gudmundsson EP.1 @ITAtradeagency x.com