Sul tatami, Matteo Avanzini ha dichiarato che la paura di perdere è costante, ma scompare durante le gare. L’atleta italiano, già vincitore di competizioni internazionali, ha espresso il desiderio di partecipare alle Olimpiadi. La sua presenza è stata ospite della nuova puntata di OA Focus, trasmessa su YouTube da OA Sport. Avanzini ha sottolineato la sua determinazione e il percorso verso un obiettivo così importante.

L’ospite della nuova puntata di OA Focus, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato Matteo Avanzini. L’italiano è una delle grandi promesse del karate e nonostante la giovane età si è già reso protagonista di successi di caratura mondiale. Nell’intervista l’azzurro ha trattato diverse tematiche, dagli inizi della sua carriera fino ai prossimi obiettivi. La vittoria di squadra agli Europei: “Il successo di cui sono più orgoglioso è quello di quest’anno per l’energia che si è creata in squadra. Sono tre anni che vinciamo l’Europeo, ripetersi quest’anno è stato fantastico”. Un incontro che vorresti rifare: “La finale nel campionato mondiale giovani a Jesolo nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Avanzini: “La paura di perdere c’è sempre, poi sul tatami sparisce tutto. Spero di arrivare alle Olimpiadi”

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