Una nuova truffa via email si diffonde tra gli utenti italiani, con messaggi che sembrano provenire da Microsoft. Le email contengono il logo dell’azienda, una grafica curata e un tono rassicurante, ma in realtà mirano a ingannare i destinatari. Basta fornire un codice per perdere tutto, secondo quanto riportato. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su come funziona nel dettaglio, ma le autorità avvertono di non rispondere o cliccare su link sospetti.

Sta arrivando nelle caselle di posta di migliaia di italiani e si tratta di una mail apparentemente innocua, con tanto di logo Microsoft, grafica pulita e tono rassicurante. Contiene un codice temporaneo per accedere al proprio account ma c’è un unico problema: quel codice non lo ha richiesto nessuno. Nessuna password dimenticata, nessun tentativo di accesso consapevole. Eppure il messaggio è lì, perfettamente credibile. E dietro quella normalità si nasconde una delle truffe informatiche più insidiose degli ultimi mesi, come stanno segnalando sempre più utenti e come riportato da numerose testate. Non sempre c’è da allarmarsi, dato che può capitare che qualcuno sbagli a digitare il proprio indirizzo email durante un accesso, inserendo per errore una combinazione simile alla nostra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La nuova truffa via mail sembra arrivare da Microsoft: basta un codice per perdere tutto

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