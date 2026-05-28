La nuova truffa via mail sembra arrivare da Microsoft | basta un codice per perdere tutto
Una nuova truffa via email si diffonde tra gli utenti italiani, con messaggi che sembrano provenire da Microsoft. Le email contengono il logo dell’azienda, una grafica curata e un tono rassicurante, ma in realtà mirano a ingannare i destinatari. Basta fornire un codice per perdere tutto, secondo quanto riportato. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su come funziona nel dettaglio, ma le autorità avvertono di non rispondere o cliccare su link sospetti.
Sta arrivando nelle caselle di posta di migliaia di italiani e si tratta di una mail apparentemente innocua, con tanto di logo Microsoft, grafica pulita e tono rassicurante. Contiene un codice temporaneo per accedere al proprio account ma c’è un unico problema: quel codice non lo ha richiesto nessuno. Nessuna password dimenticata, nessun tentativo di accesso consapevole. Eppure il messaggio è lì, perfettamente credibile. E dietro quella normalità si nasconde una delle truffe informatiche più insidiose degli ultimi mesi, come stanno segnalando sempre più utenti e come riportato da numerose testate. Non sempre c’è da allarmarsi, dato che può capitare che qualcuno sbagli a digitare il proprio indirizzo email durante un accesso, inserendo per errore una combinazione simile alla nostra. 🔗 Leggi su Screenworld.it
WHATSAPP: LA NUOVA TRUFFA DEL CODICE A 6 CIFRE CHE TI PUÒ RUBARE TUTTO!
Notizie e thread social correlati
Quel codice Microsoft arrivato via mail che non avete mai richiesto: ecco come funziona la nuova truffa onlineUna mail con un codice Microsoft arriva nella casella di posta senza che sia stato richiesto.
La nuova truffa anche nel casertano: mail da PagoPa per una multa 'fasulla'Una nuova truffa si è diffusa anche nel casertano, coinvolgendo alcuni cittadini che hanno ricevuto email provenienti da PagoPa.
Temi più discussi: Quel codice Microsoft arrivato via mail che non avete mai richiesto: ecco come funziona la nuova truffa online; Nuova truffa via e-mail usa Microsoft per bypassare l’autenticazione 2FA; Codice via email, la nuova truffa che sta ingannando; Lo schermo del PC si blocca ma è una truffa per rubare dati: scoperto il malware CypherLoc.
ATTENZIONE TRUFFA: Falsi SMS ATAC e ATM Milano! Se ti muovi a Roma o a Milano e usi il servizio #Tap&Go per pagare il viaggio direttamente con la tua carta di credito o smartphone, fai molta attenzione. Nelle ultime ore sta circolando una nuova ca facebook
La renovazione del supporto unificato di Microsoft sta per arrivare, qualcuno ha provato TrustedTech al suo posto? reddit
DIPAOLA VIAGGI S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Quel codice Microsoft arrivato via mail che non avete mai richiesto: ecco come funziona la nuova truffa onlineRicevi un codice Microsoft che non hai chiesto? Ecco come funziona la truffa del credential stuffing e come proteggerti. ilfattoquotidiano.it
Nuova truffa via e-mail usa Microsoft per bypassare l’autenticazione 2FAUna nuova campagna phishing sfrutta email ufficiali Microsoft per aggirare la fiducia degli utenti e i controlli antispam. Scopri come funziona. libero.it