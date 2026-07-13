Massafra al via il Summer Festival Letterario | tre serate con Schena Martina e Rapino
Dal 14 luglio a Massafra si svolge il Summer Festival Letterario, una rassegna culturale organizzata dalla libreria Iman e dall’Oasi Santa Maria degli Angeli della fraternità Tiberiade. La manifestazione prevede tre serate con interventi di autori come Schena, Martina e Rapino. La collaborazione tra le due realtà coinvolge attività letterarie e incontri pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli orari.
Tarantini Time Quotidiano Prenderà il via il prossimo 14 luglio a Massafra il “Summer Festival Letterario”, la nuova rassegna culturale nata dalla collaborazione tra la libreria Iman, diretta dal professor Salvo Fuggiano, e l’Oasi Santa Maria degli Angeli della fraternità Tiberiade, guidata da suor Palmarita Guida. Gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino dell’ex convento dei Cappuccini, in via Laliscia 31, che farà da cornice agli incontri con gli autori in programma durante l’estate. Ad inaugurare il festival, martedì 14 luglio alle ore 20, sarà don Cosimo Schena con la presentazione del volume “L’eresia di Francesco – Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo”, pubblicato da Elledici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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