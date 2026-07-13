Massafra al via il Summer Festival Letterario | tre serate con Schena Martina e Rapino

Notizia in breve

Dal 14 luglio a Massafra si svolge il Summer Festival Letterario, una rassegna culturale organizzata dalla libreria Iman e dall’Oasi Santa Maria degli Angeli della fraternità Tiberiade. La manifestazione prevede tre serate con interventi di autori come Schena, Martina e Rapino. La collaborazione tra le due realtà coinvolge attività letterarie e incontri pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli orari.