Radio 105 fa tappa a Ferrara | in programma due serate gratuite al Summer Festival

Radio 105 è arrivata a Ferrara con due serate gratuite al Summer Festival di piazza Ariostea. La città torna ad essere teatro di eventi radiofonici dopo le precedenti serate di Battiti Live Spring e il Super Karaoke. L’appuntamento con il tour nazionale della radio si inserisce nel calendario del festival, che si svolge nel centro storico. La manifestazione si svolge in più giornate e coinvolge vari artisti e pubblico locale.

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