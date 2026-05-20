Radio 105 fa tappa a Ferrara | in programma due serate gratuite al Summer Festival
Radio 105 è arrivata a Ferrara con due serate gratuite al Summer Festival di piazza Ariostea. La città torna ad essere teatro di eventi radiofonici dopo le precedenti serate di Battiti Live Spring e il Super Karaoke. L’appuntamento con il tour nazionale della radio si inserisce nel calendario del festival, che si svolge nel centro storico. La manifestazione si svolge in più giornate e coinvolge vari artisti e pubblico locale.
Ferrara torna capitale della radio. Dopo le tre serate del Battiti Live Spring (e le due del Super Karaoke), il Summer Festival di piazza Ariostea si prepara infatti ad ospitare il tour nazionale di Radio 105. L’appuntamento è per il 18 e il 19 giugno, con un doppio spettacolo completamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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