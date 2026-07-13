Martina Miliddi ha pubblicato un post su Instagram in cui racconta di essere stata aggredita da alcune hostess all'aeroporto di Cagliari-Elmas. La cantante era in attesa di un volo, in un momento di lutto personale, quando è stata contestata riguardo alle misure del trasportino del cane. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'aggressione o sulle motivazioni delle hostess.

Martina Miliddi si sfoga su Instagram dopo un episodio avvenuto all'aeroporto di Cagliari-Elmas, dove si trovava in attesa di un volo in un momento per lei particolarmente delicato, legato a un lutto familiare. Secondo il racconto, le hostess la avrebbero aggredita per le misure del trasportino del cane. Non c'è ancora la replica della compagnia aerea di cui la ballerina non ha fatto il nome, pur invitando a non comprarne i biglietti. Martina Miliddi, lo sfogo sui social Secondo quanto riferito dalla ballerina, l’episodio sarebbe avvenuto durante i controlli per l’imbarco. Al centro della discussione ci sarebbe stato il trasportino del suo cane, descritto come non conforme nelle misure richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Ilgiornaleditalia.it - Martina Miliddi contro le hostess dell'aeroporto di Cagliari: "Ero qui per un lutto, aggredita per le misure del trasportino del cane"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Martina Miliddi denuncia un'aggressione in aeroporto per il suo cane

Notizie e thread social correlati

Martina Miliddi denuncia quanto accaduto in aeroporto con il cane: “Ero lì per un lutto”Martina Miliddi ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole in aeroporto a Cagliari, mentre si trovava lì per un lutto.

Martina Miliddi contro la compagnia aerea: “Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per un lutto”Martina Miliddi ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita dalle hostess di una compagnia aerea in aeroporto, durante i controlli per il...

Temi più discussi: Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto, hanno solo gridato e mancato di rispetto: Martina Miliddi furiosa contro la compagnia aerea; Martina Miliddi contro la compagnia aerea: Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per un lutto; Martina Miliddi si scaglia contro Aeroitalia: Basita dalla maleducazione, mai capitata una roba del genere; Martina Miliddi, lo sfogo dopo l'imbarco con il cane: Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per lutto.

Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto, hanno solo gridato e mancato di rispetto: Martina Miliddi furiosa contro la compagnia aerea ilfattoquotidiano.it/2026/07/11/non… x.com

Martina Miliddi aggredita in aeroporto: Minacciata dalle hostessIl lungo sfogo social e l'invito a boicottare la nota compagnia aerea Le dure parole della ballerina Fanno schifo Martina Miliddi si è lasciata andare a ... gossip.it

Martina Miliddi contro la compagnia aerea: Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per un luttoMartina Miliddi di Affari Tuoi racconta sui social lo scontro in aeroporto con le hostess di una nota compagnia aerea ... fanpage.it