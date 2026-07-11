Martina Miliddi contro la compagnia aerea | Minacciata e aggredita dalle hostess Viaggiavo per un lutto
Martina Miliddi ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita dalle hostess di una compagnia aerea in aeroporto, durante i controlli per il trasporto del suo cane. La cantante ha riferito di aver avuto un confronto acceso con il personale, accusandolo di comportamenti scortesi. Ha spiegato di viaggiare per un lutto e di aver subito un episodio che ha definito inaccettabile. La vicenda si è svolta nell’ambito di un controllo di routine.
Martina Miliddi di Affari Tuoi racconta sui social lo scontro in aeroporto con le hostess di una nota compagnia aerea. La discussione sarebbe avvenuta durante i controlli per il trasporto del suo cane: "Fanno schifo. Fidatevi di me, non spendete tempo e soldi con loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Martina Miliddi viene acclamata dal pubblico di Affari Tuoi
Notizie e thread social correlati
Paura per Martina Miliddi, aggredita e minacciata all’aeroporto: lo sfogo pieno di rabbia della ballerinaUna ballerina ha denunciato di essere stata aggredita e minacciata all’aeroporto durante un viaggio.
Martina Miliddi, disavventura in aeroporto, lo sfogo contro lo staff: “Aggredita”Martina Miliddi ha raccontato di aver subito un'aggressione e minacce da parte dello staff all'aeroporto di Cagliari.
Temi più discussi: Problemi in aeroporto per Martina Miliddi, l’attacco verso Aeroitalia: Mai capitato di essere trattata così; Martina Miliddi, la denuncia per le minacce in aeroporto: il duro sfogo sui social dopo il viaggio in Sardegna; Martina Miliddi tuona contro le compagnie aeree: Fanno schifo. Non spendete soldi e tempo; Martina Miliddi si scaglia contro Aeroitalia: Basita dalla maleducazione, mai capitata una roba del genere.
Problemi in aeroporto per Martina Miliddi, l’attacco verso Aeroitalia: Mai capitato di essere trattata così La ballerina di Affari Tuoi ha pubblicato una storia su Instagram polemica verso la compagnia facebook
Martina Miliddi splendida in t-shirt trasparente e jorts https://t.co/1LqQmbvSUJ Martina Miliddi porta a Londra un look urban dallallure sensuale: t-shirt effetto mesh rosa cipria, jorts in denim e dettagli luminosi per un pomeriggio dal mood metropolitano x.com
Martina Miliddi contro la compagnia aerea: Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per un luttoMartina Miliddi di Affari Tuoi racconta sui social lo scontro in aeroporto con le hostess di una nota compagnia aerea ... fanpage.it
Martina Miliddi minacciata e aggredita: la denuncia choc | Nessun rispetto per il mio lutto, basitaMartina Miliddi minacciata e aggredita: la denuncia choc! Nessun rispetto per il mio lutto, basita: cos'è successo ... ilsussidiario.net