Martina Miliddi contro la compagnia aerea | Minacciata e aggredita dalle hostess Viaggiavo per un lutto

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Miliddi ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita dalle hostess di una compagnia aerea in aeroporto, durante i controlli per il trasporto del suo cane. La cantante ha riferito di aver avuto un confronto acceso con il personale, accusandolo di comportamenti scortesi. Ha spiegato di viaggiare per un lutto e di aver subito un episodio che ha definito inaccettabile. La vicenda si è svolta nell’ambito di un controllo di routine.

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Martina Miliddi di Affari Tuoi racconta sui social lo scontro in aeroporto con le hostess di una nota compagnia aerea. La discussione sarebbe avvenuta durante i controlli per il trasporto del suo cane: "Fanno schifo. Fidatevi di me, non spendete tempo e soldi con loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Problemi in aeroporto per Martina Miliddi, l’attacco verso Aeroitalia: Mai capitato di essere trattata così; Martina Miliddi, la denuncia per le minacce in aeroporto: il duro sfogo sui social dopo il viaggio in Sardegna; Martina Miliddi tuona contro le compagnie aeree: Fanno schifo. Non spendete soldi e tempo; Martina Miliddi si scaglia contro Aeroitalia: Basita dalla maleducazione, mai capitata una roba del genere.

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