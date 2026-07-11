Martina Miliddi contro la compagnia aerea | Minacciata e aggredita dalle hostess Viaggiavo per un lutto

Notizia in breve

Martina Miliddi ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita dalle hostess di una compagnia aerea in aeroporto, durante i controlli per il trasporto del suo cane. La cantante ha riferito di aver avuto un confronto acceso con il personale, accusandolo di comportamenti scortesi. Ha spiegato di viaggiare per un lutto e di aver subito un episodio che ha definito inaccettabile. La vicenda si è svolta nell’ambito di un controllo di routine.