Martina Miliddi denuncia quanto accaduto in aeroporto con il cane | Ero lì per un lutto

Martina Miliddi ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole in aeroporto a Cagliari, mentre si trovava lì per un lutto. La ballerina ha spiegato di essere stata coinvolta in un incidente con il suo cane, senza fornire ulteriori dettagli. La sua testimonianza è stata condivisa sui social, dove ha espresso il disagio provocato dalla situazione. Non sono stati resi noti altri particolari riguardo all’accaduto o alle conseguenze legali.

Martina Miliddi ha raccontato sui social un episodio che l’ha profondamente colpita in aeroporto, a Cagliari. La ballerina, conosciuta dal pubblico per la partecipazione ad Amici e ad Affari Tuoi, ha spiegato di essersi recata sull’isola per un lutto familiare e di aver vissuto un’esperienza molto spiacevole – probabilmente al rientro – durante i controlli prima dell’imbarco del suo cane. Nel suo sfogo ha denunciato la scarsa sensibilità e il modo in cui sarebbe stata trattata dal personale aeroportuale. Secondo il racconto della ballerina, tutto sarebbe accaduto durante le procedure di controllo all’aeroporto di Cagliari, prima della partenza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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