Marra invita a migliorare i meccanismi interni della squadra Altotevere San Giustino. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione e la preparazione prima di un nuovo impegno. La squadra si sta preparando per la prossima fase, puntando su esperienza e professionalità come elementi chiave. La volontà è di ottimizzare le risorse e i processi per affrontare al meglio le sfide future.

Esperienza e professionalità sono un valore aggiunto nelle squadre. Alla Altotevere San Giustino, che si prepara ad affrontare ancora una volta il campionato di serie A3 maschile, le due cose sono garantite dal tecnico e preparatore atletico Davide Marra (nella foto): "Siamo contenti di giocare nel girone bianco, evitiamo tante trasferte dispendiose a livello energetico, che incidono sul recupero. È capitato spesso di tornare la domenica notte, quindi di fatto eravamo già al lunedì e allora niente riposo sostanziale, con l’implicazione di dover gestire poi il riadeguamento. Quest’anno abbiamo oltretutto effettuato cambi di atleti su ruoli importanti e ci sarà bisogno di stare in campo per trovare i giusti meccanismi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marra spinge Altotevere: "Oliare i meccanismi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Altotevere volley: addio Favaro e conferma per CherubiniL’Altotevere volley ha annunciato l’uscita di Favaro, che lascia il ruolo tecnico.

Maltempo in Altotevere, scoperchiato il tetto di un condominioUn forte vento ha scoperchiato il tetto di un condominio in via Galvani a San Secondo, nell’Altotevere.