L’Altotevere volley ha annunciato l’uscita di Favaro, che lascia il ruolo tecnico. Al suo posto, la società ha confermato Cherubini come allenatore, mantenendo la continuità. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli su motivazioni o piani futuri. La squadra si prepara a riprendere le attività con il nuovo assetto tecnico.

? Punti chiave? In Breve Il della pallavolo in casa Altotevere: Favaro saluta e Cherubini riceve la conferma. Lo schiacciatore veneto Gioele Favaro conclude la sua esperienza con la maglia biancazzurra dopo una stagione trascorsa con la ErmGroup. Mentre il giocatore si prepara a lasciare la piazza, Giacomo Cherubini riceve la fiducia della società e proseguirà la sua avventura sportiva con i colori del club. Il movimento di giocatori rappresenta sempre un momento di passaggio delicato per ogni squadra, un po’ come quando cambiano i volti nelle botteghe del nostro quartiere. In questo scenario di cambiamenti, la notizia che arriva dalla volata della stagione riguarda la gestione del roster della ErmGroup. Da un lato si registra l’addio di un elemento che ha dato tanto al gruppo, dall’altro si celebra la continuità di un componente fondamentale per l’armonia dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altotevere volley: addio Favaro e conferma per Cherubini

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