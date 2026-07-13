Marotta | Vogliamo due scudetti di fila ma abbiamo una ' sindrome' da battere

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama "sindrome della vittoria" e il presidente dell'Inter sa che questo sarà l'avversario da battere "perché arrivare nelle prime 4 è fisiologico, ma non può bastare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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