Marotta | Vogliamo due scudetti di fila ma abbiamo una ' sindrome' da battere
Si chiama "sindrome della vittoria" e il presidente dell'Inter sa che questo sarà l'avversario da battere "perché arrivare nelle prime 4 è fisiologico, ma non può bastare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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