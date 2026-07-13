Marotta | Abbiamo un nemico quella che chiamo sindrome della vittoria Non dobbiamo sentirci appagati

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intervenuto in conferenza stampa, Marotta ha così presentato la stagione dell ‘Inter. Le parole di Marotta. “ Per noi è motivo di grande orgoglio essere qui da campioni d’Italia e della Coppa Italia. Due trionfi ottenuti grazie alla cultura del lavoro, al senso di appartenenza e alle qualità del mister e dei giocatori, oltre che alle capacità di Ausilio, Zanetti, Baccin, del dottor Volpi e di tutte le figure che operano all’interno della società. Oggi ci affacciamo ai nastri di partenza con nuovi stimoli e nuovi obiettivi: siamo l’unica squadra italiana che prende parte a quattro competizioni, considerando anche la Supercoppa. Quest’anno questa sarà una sfida da dentro o fuori, Inter-Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Marotta: “Abbiamo un nemico, quella che chiamo sindrome della vittoria. Non dobbiamo sentirci appagati”
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