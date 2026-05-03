Nella vecchia combriccola attorno allo stadio Ossola, da sempre orgogliosa dei successi “del” Beppe - a Varese lo chiamano così, con l’articolo – preparano già il solito brindisi. Il loro compagno di giochi, quello che ammonticchia scudetti in serie tra Torino e Milano, ne ha vinto un altro. Giuseppe Marotta, per tutti semplicemente Beppe, si è ripetuto: ennesimo trionfo in campionato, ma con la carica massima di una società. Questo tricolore, l’undicesimo della carriera, è infatti il primo con la responsabilità di presidente. Il Beppe è a capo dell’Inter per scelta suprema di Oaktree, che per quel ruolo voleva un navigante di esperienza, un uomo di equilibrio tra tutte le anime della società.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Undici volte Marotta: collezione record di scudetti, ora è tricolore anche da presidente

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