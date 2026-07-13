Il rappresentante dell'Inter ha dichiarato che un atleta ha deciso di non rispettare un impegno preso riguardo alla palestra, definendo la scelta legittima. Ha aggiunto che si è dovuti arrendere alla decisione, considerando che un elemento importante del calcio nazionale passa a un altro campionato. Secondo la sua versione, questa situazione evidenzia la mancanza di competitività del campionato locale.

"Palestra? Una scelta fatta da lui che legittimamente è venuto meno ad un impegno preso, ha scelto questa strada e ci siamo dovuti arrendere. Ancora una volta un patrimonio del nostro calcio va ad arricchire un altro campionato, perchè il nostro non è competitivo". Lo ha detto il presidente e Ceo dell'Inter Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione 202627. Ancora sulla ricerca dell'esterno destro dopo la partenza di Dumfries "che ha preferito chiudere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid, quindi una situazione non voluta". "Ausilio e Baccin hanno preso in considerazione diverse soluzioni e sono ottimista che si troverà presto, anche se manca un mese e mezzo alla fine del mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, Marotta: "Palestra venuto meno a impegno preso, ma è legittimo"

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