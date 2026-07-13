Marotta fuma in conferenza | Palestra è venuto meno a un impegno verbale preso nel mese precedente

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una conferenza stampa, Beppe Marotta ha commentato il caso Palestra, affermando che la palestra è venuta meno a un impegno verbale preso nel mese precedente. Marotta ha anche annunciato la conclusione della trattativa per un giocatore, senza ulteriori dettagli. La questione riguarda un accordo non rispettato e ha portato alla cancellazione dell’affare. Marotta ha parlato in modo diretto, senza approfondire altri aspetti legali o contrattuali.

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Beppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa, oltre ad annunciare la fine della trattativa per Khalaili, ha anche commentato il caso Palestra. Marotta su Palestra. Su Palestra: “ Palestra, legittimamente, è venuto meno a un impegno verbale preso nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere di maggiore assistenza rispetto alle indicazioni date. Ha scelto questa strada e ci siamo dovuti arrendere. Va in un campionato che non è competitivo con il nostro”. Marotta sul caso Palestra e la bordata all’agente Alessandro Lucci. pic.twitter.comjvEvAAOG4K — Alessandro (@90ordnasselA) July 13, 2026 Su come fare mercato contro le corazzate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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