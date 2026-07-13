Oggi il tecnico ha detto che il problema principale è la sindrome della vittoria, sottolineando che la squadra non deve sentirsi troppo soddisfatta. La ripresa ufficiale degli allenamenti è iniziata con questa consapevolezza, dopo aver conquistato lo scudetto nella stagione precedente. La squadra si prepara alla nuova stagione senza considerarsi arrivata, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi obiettivi. I tifosi avevano già aspettative prima dell'inizio degli allenamenti, ma il focus rimane sulla crescita continua.

Non è certo il 'primo giorno' che i tifosi dell'Inter si attendevano. Questo è chiaro. I nerazzurri ripartono con lo scudetto sul petto, ma da quel 3 maggio che ha sancito la conquista del 21esimo tricolore (senza dimenticare la Coppa Italia del 14 maggio) tante speranze sono state disattese e tante illusioni sono evaporate nel caldo torrido di un mercato che, paradossalmente, ha sinora portato solo freddure. Le promesse di una squadra che, al netto delle uscite dovute a questioni anagrafiche, sarebbe stata puntellata e rinforzata con "giovani di prospettiva e possibilmente italiani" e "calciatori esperti" (concentti... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marotta: "Oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoria: non dobbiamo sentirci appagati"

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