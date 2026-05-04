Durante la celebrazione dello scudetto dell’Inter, Giuseppe Marotta ha commentato il ruolo di Chivu, sottolineando che possiede la cultura della vittoria. Ha anche accennato al proprio futuro, dicendo che potrebbe lasciare prima di lui. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto dei festeggiamenti, senza ulteriori dettagli su altri aspetti.

di Francesco Aliperta Scudetto Inter, Giuseppe Marotta, nel bel mezzo della festa tricolore, ha parlato così del futuro di Chivu e non solo. Le sue parole. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per il 21esimo scudetto, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sportmediaset, tracciando un bilancio della stagione e blindando la guida tecnica. SUL TITOLO DI QUESTA STAGIONE – «Il titolo è ‘Avventura straordinaria’, perché è qualcosa che non avevamo preventivato pur essendo consapevoli che l’Inter è obbligata a lottare per qualsiasi obiettivo. Vittoria di Chivu e della squadra, noi come società lo abbiamo scelto e supportato, grazie anche alla delega da parte della proprietà che si è dimostrata lungimirante ma soprattutto ha un pregio, quello di delegare noi per operatività e gestione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, Marotta: «Chivu ha la cultura della vittoria. Il suo futuro? Magari andrò via prima io di lui»

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