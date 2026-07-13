Marotta non si nasconde | Dal 2020 a oggi nessuna squadra in Italia ha vinto due Scudetti di fila sarebbe storico
Il presidente dell’Inter ha affermato che nessuna squadra in Italia ha vinto due campionati consecutivi dal 2020, sottolineando che sarebbe un risultato storico. La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.
di Luca Fioretti Marotta non si nasconde: le dichiarazioni del presidente dell’Inter nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Oggi è iniziato non solo il ritiro della Juventus ma anche quello dell’ Inter. Nel primo pomeriggio Marotta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ORGOGLIO – « Per noi è motivo d’orgoglio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Due vittorie sofferte, arrivate grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, grazie alle capacità del mister, dei giocatori, col supporto della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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