Il presidente dell’Inter ha affermato che nessuna squadra in Italia ha vinto due campionati consecutivi dal 2020, sottolineando che sarebbe un risultato storico. La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

di Luca Fioretti Marotta non si nasconde: le dichiarazioni del presidente dell’Inter nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Oggi è iniziato non solo il ritiro della Juventus ma anche quello dell’ Inter. Nel primo pomeriggio Marotta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ORGOGLIO – « Per noi è motivo d’orgoglio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Due vittorie sofferte, arrivate grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, grazie alle capacità del mister, dei giocatori, col supporto della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Marotta non si nasconde: «Dal 2020 a oggi nessuna squadra in Italia ha vinto due Scudetti di fila, sarebbe storico»

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